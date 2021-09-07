تركيا.. الإيطالية فونتانسي تفوز ببطولة العالم للدراجات النارية

فازت الإيطالية كيرا فونتانسي، الثلاثاء، بالجولة الرابعة من بطولة العالم في سباق الدرجات النارية "موتوكروس" للسيدات، المنظم بولاية "أفيون قره حصار" التركية.

وتفوقت الإيطالية الحاصلة على 50 نقطة في السباق، على النيوزلندية كونتني دونكان، من فريق كاواساكي، الحاصلة على 44 نقطة، فيما حلت بالمركز الثالث الألمانية لاريسا بابانمير، إثر حصولها على 38 نقطة.

وشهد السباق أجواء من المنافسة الكبيرة بين 24 متسابقة من دول عدة، بمشاركة نسائية من تركيا عبر إرماق يلدريم بنت الـ16 ربيعا، والتي حلت بالمرتبة 23، في أجواء حماسية شهدها مئات الجماهير في مضمار السباق، وبه تمت مراسم تتويج الفائزين وتكريمهم، بمشاركة مسؤولي دوليين من اللعبة.

واستضافت بلجيكا والتشيك وتركيا، الجولات الثلاث السابقة فيما أقيمت الجولة الرابعة في ربوع ولاية أفيون وبه حصدت تركيا جولتين على أراضيها.

وبين 4 - 5 سبتمبر/أيلول الجاري، استضافت أفيون المرحلة الثامنة من البطولة، برعاية الرئاسة التركية، وذلك بمشاركة رياضيين من مختلف دول العالم، يتنافسون ضمن 25 فريقا.

وتجري السباقات بمركز أفيون لرياضات الدراجات، للمرة الـ3 التي تستضيفها المدينة، حيث يعد بمثابة مهرجان، ويتوقع استقطاب نحو 100 ألف زائر، بحضور رياضيين من مختلف دول العالم، حسب مسؤولين.

وغدا الأربعاء، تستضيف المرحلة التاسعة بين 7-8 من سباقات بطولة العالم للشباب، وبطولة العالم للدراجات النارية "موتوكروس"، في منافسة كبيرة وحماسية تشهدها السباقات.

وتتألف بطولة العالم من 19 مرحلة، تجري في 15 دولة، بمشاركة أبرز الشركات المنتجة للدراجات النارية، مثل "هوندا" و"ياماها" و"كاواساكي"، ويجري بث الحدث الدولي، عبر أكثر من 50 جهة إعلامية في 180 دولة حول العالم.

ويشارك في المسابقة أكثر من 200 رياضي في مختلف الفئات، من أكثر من 40 دولة، فيما تنقل وكالة الأناضول، الحدث العالمي بكل فعالياته لمختلف دول العالم عبر 13 لغة.