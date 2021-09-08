غالاطة سراي يتعافد مع لاعب كرة القدم البرازيلي أسونتشاو

أعلن نادي غالاطة سراي التركي، الأربعاء، تعاقده مع لاعب كرة القدم البرازيلي غوستافو أسونتشاو على سبيل الإعارة من نادي فاماليساو البرتغالي.

وقال النادي في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق مع أسونتشاو وناديه فاماليساو بخصوص انتقال لاعب الوسط البرازيلي بشكل مؤقت حتى نهاية موسم 2021 ـ 2022، مع أحقية غالاطة سراي في شراء اللاعب نهاية الموسم بعد دفع قيمة فسخ العقد".

وبدأ اللاعب البرازيلي (21 عاما) مسيرته مع نادي أتلاتيكو مدريد الإسباني، قبل الانتقال إلى فاماليساو في 2019.

واجتاز اللاعب الفحوص الطبية الخاصة بانتقاله إلى النادي التركي.