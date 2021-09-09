فوز التركية يلديز في اليوم الأول لبطولة أوروبا للجودو بالميدالية البرونزية

فازت التركية أُوزلَمْ يلديز، الخميس، بالميدالية البرونزية، في اليوم الأول لبطولة أوروبا للجودو فئة 57 كيلو غرام، المقامة في لوكسمبورغ.

وأوضح الاتحاد التركي للجودو في بيان، أن يلديز حققت المركز الثالث في اليوم الأول من البطولة، فيما جاء مواطنها أميرهان قره خان، بالمركز الخامس بفئة 60 كيلوغرام.

وأضاف البيان أن التركية حبيبة أفيونلو، ستشارك في منافسات اليوم الثاني للبطولة بفئة 63 كيلوغرام، فيما يشارك أومالت دميرال، في منافسات فئة 73 كيلوغرام.

يذكر أن منافسات البطولة المقامة في لوكسمبورغ تختتم يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري.