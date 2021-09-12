محمد صلاح يحرز هدفه الـ100 في "بريميرليغ"

قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لانتصار مستحق على مضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل، الأحد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومهد صلاح طريق "الريدز" للفوز بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 20، بعدما تابع بباطن قدمه كرة في المرمى، قدمها له زميله ألكساندر أرنولد.

وجاء هدف ليفربول الثاني بأقدام البرازيلي فابينيو في الدقيقة 50، إثر كرة وصلته داخل منطقة جزاء ليدز سددها بقوة داخل الشباك، قبل أن يختتم السنغالي ساديو ماني النتيجة بهدف ثالث مع حلول الدقيقة الثانية من الوقت المبدد.

النجم المصري محمد صلاح، دون الهدف رقم 100 خلال مشواره الاحترافي في "البريميرليغ"، بواقع 98 هدفا بقميص ليفربول، وهدفين أحرزهما بقميص تشيلسي.

وبات صلاح ثاني لاعب إفريقي في التاريخ، بعد ديديه دروغبا، يصل إلى 100 هدف في الدوري الممتاز الإنجليزي، حيث سجل اللاعب الإيفواري 104 أهداف مع "البلوز" تشيلسي.

ورفع ليفربول بهذا الفوز رصيده لـ10 وضعته في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد المتصدر والوصيف تشيلسي، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند نقطتين في المركز السابع عشر.