غازي عنتاب يتغلب على أنطاليا سبور بهدفين دون مقابل

تغلب غازي عنتاب على ضيفه أنطاليا سبور بهدفين دون مقابل، الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وسجل غازي عنتاب هدفه الأول عبر المهاجم محمد ديمر في الدقيقة 54 من علامة الجزاء، في حين وقع المدافع المغربي حمزة منديل على الهدف الثاني في الوقت المبدد.

والفوز هو الأول لفريق غازي عنتاب في الدوري هذا الموسم بعد تعادل و هزيمتين، بينما تكبد أنطاليا سبور ثاني هزيمة له عقب سقوطه في الجولة الثاني أمام فنربهتشه بهدفين نظيفين.

وبات في رصيد غازي عنتاب 4 نقاط يحتل بها المركز الخامس عشر، متخلفا بفارق الأهداف عن أنطاليا سبور الذي بقي في المركز الرابع عشر