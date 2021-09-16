غالاطة سراي يحقق فوزا ساحقا على ضيفه لاتسيو الإيطالي

حقق غالاطة سراي التركي فوزا مستحقا على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدفٍ دون مقابل، الخميس، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

جاء شوط اللقاء الأول متوسط المستوى مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض الذين كانوا الأقرب للتسجيل من كرة قوية صوبها الروماني أوليمبيو مورتان التي ردتها عارضة لاتسيو في الدقيقة 23.

وعرف الشوط الثاني نشاطا أكبر من غالاطة سراي على المستوى الهجومي، الأمر الذي أثمر عقب عدة فرص خطرة، عن تسجيل هدف المباراة الوحيد، من خطأ فادح ارتكبه حارس مرمى لاتسيو توماس ستراكوشا عند الدقيقة 66، بعدما فشل ابعاد كرة ساقطة أمام المرمى وجعلها تعانق الشباك.

وحاول لاتسيو العودة إلى أجواء المنافسة في ما تبقى من دقائق، لكنه اصطدم بالحارس الأوروغوياني فيرناندو موسليرا الذي تصدى لأكثر من محاولة، أبرزها انفراد للصربي سيرجي سافيتش.

وضمن ذات المجموعة، تعادل لوكوموتيف موسكو الروسي مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي بهدفٍ لمثله في مواجهة أقيمت على أرض الأول.

وفي ضوء نتائج الجولة الأولى، تصدر غالاطة سراي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه لوكوموتيف ومارسيليا بنقطة، وأخيرا لاتسيو بصفر من النقاط.