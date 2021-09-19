تركيا تفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم لمبتوري الأطراف

أحرزت تركيا بطولة أوروبا لمبتوري الأطراف للمرة الثانية على التوالي، الأحد، بعد فوز عريض للمنتخب الوطني على نظيره الإسباني.

وأقيمت المباراة النهائية من البطولة بمدينة كراكوف البولندية، حيث بدأ المنتخب التركي المنافسة سريعا بهدف سجله اللاعب عمر غولريوز في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة العاشرة عزز غولريوز الفارق عبر تسجيله هدفا ثانيا، أعقبه هدف ثالث لزميله كمال غولش في الدقيقة 21.

لم يمض كثيرا على الهدف الثالث، حتى ازداد الفارق بهدف رابع سجله رحمي أوزجان لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء للمنتخب الإسباني.

واصل المنتخب التركي تألقه في الشوط الثاني الذي بدأه كذلك بهدف خاطف في الدقيقة 26 عبر اللاعب عمر غولريوز الذي سجل هدفه الثالث (هاتريك) في المباراة.

وفي الدقيقة 42 أحرز اللاعب كمال غولش هدفا سادسا، ليحسم المنافسة لمصلحة فريقه، وتنتهي المباراة بفوز تركي عريض على منافسه الإسباني.

وبهذه النتيجة، أحرز المنتخب التركي بطولة أوروبا لمبتوري الأطراف للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه في النسخة السابقة التي أقيمت في مدينة إسطنبول التركية عام 2017.