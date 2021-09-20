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تركيا تفوز بـ 9 ميداليات عالمية في رياضة الكيك بوكسينغ بالمجر

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.09.2021 12:08
آخر تحديث في 20.09.2021 12:21
تركيا تفوز بـ 9 ميداليات عالمية في رياضة الكيك بوكسينغ بالمجر

فاز الرياضيون الأتراك بميداليتين ذهبيتين و3 فضيات و4 برونزيات في بطولة العالم لـ"الكيك بوكسينغ" التي أقيمت بالمجر.

وأفاد بيان صادر عن اتحاد الكيك بوكسينغ التركي، الاثنين، أن المنتخب الوطني أحرز 9 ميداليات في البطولة التي استضافتها العاصمة بودابست.

وأفاد البيان أن كل من مليكة كينج أصلان ومرت ياسين دوغان، أحرزا ميدالية ذهبية.

ولفت إلى حصول كل من حسن دورغوت، وصفا كوكسال، وديلارا كوسة أوغلو على الميدالية الفضية، فيما حصد كل من كوكشه نور تارهان، ومرت دوغان، وأسما نور أق دوغان، ووداد أغ يورك برونزية.

وأقيمت البطولة في العاصمة المجرية بودابست في الفترة بين 16 و19 سبتمبر/ أيلول الحالي.

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