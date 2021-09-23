برشلونة يعلن رسمياً ضم لاعب تركي صاعد من فريق قيصري سبور

أعلنت رئيسة نادي "قيصري سبور" التركي برنه غوزباشي، الخميس، التحاق لاعب الفريق الصاعد إمره دمير (17 عاما)، بصفوف نادي برشلونة الإسباني.

وقالت غوزباشي في تغريدة على تويتر: "حلم تحقق بانضمام لاعبنا الشاب الموهوب إمره دمير إلى صفوف برشلونة الإسباني أحد أعظم أندية كرة القدم في العالم، إننا فخورون بك".

من جانبه أعلن نادي برشلونة الإسباني على موقعه في تويتر، أنه تعاقد مع دمير حتى عام 2027، وأن رسوم فك ارتباطه بالنادي تم تحديده بمبلغ 400 مليون يورو.

وذكر النادي أن قيمة عقد انتقال دمير إلى برشلونة بلغ 2 مليون يورو إضافة إلى الحوافز والجوائز.