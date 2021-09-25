المنتخب التركي يتأهل إلى أولمبياد الصم 2022

تأهل المنتخب التركي لكرة القدم، إلى النسخة 24 من دورة الألعاب الأولمبية للصم المقررة بالبرازيل في مايو/ أيار 2022، إثر تغلبه على نظيره الفرنسي بثلاثية نظيفة.

وأفاد مراسل الأناضول، السبت، أن الفريق التركي هزم نظيره الفرنسي بنتيجة (3 ـ 0) في المباراة التي أقيمت بإسطنبول، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للصم في نسختها الـ 24.

وأوضح أن الفريق التركي بفوزه هذا ضمن مقعده في البطولة، المقرر إجراؤها بمدينة "كاكسياس دو سول" البرازيلية، من 1 إلى 15 مايو 2022.

وتتضمن دورة الألعاب الأولمبية للصم، 20 لعبة هي: الرماية والقوى وكرة السلة وسباق الدراجات الجبلية وكرة القدم والغولف والمصارعة وكرة اليد والجودو والكاراتيه.

إضافة إلى تنس الطاولة وكرة الطائرة الشاطئية والتايكواندو والسباحة والبولينغ وتنس الريشة والتزلج وكرة الطائرة والتنس الأرضي وسباق الدراجات الهوائية.

وانطلق أولمبياد الصم في 1924، بالعاصمة الفرنسية باريس، وتعد الولايات المتحدة في مقدمة الدول الأكثر تحقيقا للألقاب في تاريخ المسابقة.