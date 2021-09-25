برينتفورد يتعملق ويفرض التعادل على ليفربول

اكتفى ليفربول بنقطة وحيدة حصدها إثر تعادله المثير أمام مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف لمثلها، السبت، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجد عناصر ليفربول أنفسهم متأخرين بالنتيجة بعدما نجح المدافع إيثان بينوك في أخذ الأسبقية لأصحاب الأرض بهدف أول عند الدقيقة 27، الأمر الذي تداركه البرتغالي دييغو جوتا سريعا بتسجيله هدف التعادل بعد 4 دقائق فقط.

وأثمرت الأفضلية الواضحة لليفربول عن هدف ثان وقع عليه النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 54 من كرة وضعها بذكاء في الشباك، محرزا بذلك هدفه رقم 100 مع "الريدز"، قبل أن يعود برينتفورد ويعدل الكفة عن طريق الألماني فيتالي جانيلت مع حلول الدقيقة 63.

ولم تمض سوى 3 دقائق فقط حتى تمكن ليفربول من تسجيل هدف ثالث جميل وضعه بالمقدمة مرة أخرى بعد كرة تسلمها كورتيس جونز خارج منطقة جزاء برينتفورد ثم هيأها لنفسه وسددها قوية عجز حارس المرمى عن ردها.

وبقيت النتيجة تُشير إلى تقدم ليفربول إلى غاية الدقيقة 82، والتي عرفت تسجيل برينتفورد لهدف التعادل من كرة فشل الحارس أليسون بيكر في أبعادها بالشكل الصحيح لتجد الفرنسي يوان ويسا الذي تابعها دون عناء في الشباك.