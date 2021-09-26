تركيا.. فوز "رازغاتلي أوغلو" في سباق لبطولة العالم للدراجات النارية

فاز سائق الدراجات النارية التركي "طوبراق رازغاتلي أوغلو" في السباق الأول من الجولة العاشرة لبطولة العالم للدراجات النارية المقامة في إسبانيا.

وأفادت وكالة الأناضول، الأحد، أن التركي رازغاتلي أوغلو احتل المركز الأول في السباق الأول من بطولة العالم للدراجات النارية المقامة في مضمار " خيريز" في مدينة برشلونة.

وأضافت أن المتسابق البريطاني جوناثان ريا احتل المركز الثاني، فيما جاء الدراج البريطاني سكوت ريدينغ في المركز الثالث.

وبهذا حافظ التركي طوبراق رازغاتلي أوغلو على ريادته في التصنيف العام للبطولة برصيد 424 نقطة، و جوناثان ريا الثاني برصيد 418 نقطة، و سكوت ريدينغ الثالث برصيد 355 نقطة.

يشار أن السباق الثاني سينطلق في تمام الساعة 15:00 بالوقيت المحلي لتركيا.