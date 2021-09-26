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غالاطة سراي يستعيد توازنه بفوزٍ مستحق على غوزتبه

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.09.2021 23:15
غالاطة سراي يستعيد توازنه بفوزٍ مستحق على غوزتبه

استعاد غالاطة سراي توازنه بفوزٍ مستحق حققه على حساب ضيفه غوزتبه بهدفين لهدف، الأحد، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم غوزتبه بهدف أول جاء عكس مجريات اللقاء، أحرزه المهاجم السنغالي شريف نداي في الدقيقة 43، منهيا به أحداث الشوط الأول.

وبسط غالاطة سراي سيطرته في الشوط الثاني وتمكن من معادلة الكفة بهدف حمل توقيع المهاجم خليل درويش أوغلو عند الدقيقة 49، قبل أن يقلب الروماني أوليمبيو موروتان النتيجة لصالح أصحاب الأرض بهدف ثان سجله مع حلول الدقيقة 56.

وبهذا حقق غالاطة سراي انتصاره الأول بعد هزيمتين وتعادلين، رافعا بذلك رصيده لـ 11 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي غوز تبه في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

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