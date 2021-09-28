بشكطاش يسقط أمام أياكس ويتلقى الهزيمة الثانية توالياً

تلقى بيشكطاش التركي هزيمته الثانية تواليا في دوري أبطال أوروبا بعدما سقط أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدفين دون مقابل، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المسابقة القارية.

بدأ بيشكطاش اللقاء بصورة جيدة وهدد خصمه بكرة خطرة سددها البلجيكي ميتشي باتشواي، ردها قائم مرمى إياكس عند الدقيقة 10، قبل أن يُسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب، ويرد البرازيلي أنتوني سانتوس بتصويبة أخرى تصدت لها خشبات مرمى الضيوف.

وعرفت الدقيقة 17 تسجيل أياكس لأول أهدافه من هجمة بدأها الصربي دوشان تاديتش وأنهاها المهاجم ستيفن بيرغوسين في شباك بيشكطاش ببراعة.

وضغط الهولنديين بشكل متواصل وسط تراجع لعناصر بيشكطاش لمناطقهم الدفاعية، الأمر الذي أسفر عن هدف ثان لأياكس جاء قبل دقيقتين من نهاية الزمن الرسمي للشوط الأول عن طريق الإيفواري سباستيان هيلير.

ولم تشهد مجريات الشوط الثاني أي جديد على مستوى النتيجة، وسط أفضلية واضحة لأياكس وعجز تام لاعبي بيشكطاش في الوصول إلى مرمى ريمكو باسفير.

وبهذا حقق أياكس أمستردام انتصاره الثاني وتصدر المجموعة بـ 6 نقاط كاملة، بينما ظل بيشكطاش بالمركز الرابع بدون أي نقطة عقب خسارته في الجولة الأولى على أرضه أمام بوروسيا دورتموند الألماني، الذي سيواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي لاحقا.