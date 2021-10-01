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اللاعب التركي "غازوز" يحرز المركز الثالث في كأس العالم لرماية السهم

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 01.10.2021 10:05
اللاعب التركي غازوز يحرز المركز الثالث في كأس العالم لرماية السهم

أحرز اللاعب الأولمبي التركي ميتا غازوز، الخميس، المركز الثالث في نهائيات مسابقة كأس العالم لرماية السهم التي استضافتها ولاية "داكوتا الجنوبية" الأمريكية.

وبدأ غازوز مشواره في المسابقة من الربع النهائي، حيث تغلب على منافسه من جزر العذراء البريطانية نيكولاس دي أمور بنتيجة 6 - 2.

وخسر الرامي التركي في جولة النصف نهائي أمام منافسه الأمريكي، جاك وليامس، بنتيجة 7 - 3.

وأحرز غازوز المركز الثالث إثر فوزه على الهندي أتانو داس بنتيجة 6 - 0، ليظفر بالميدالية البرونزية بالبطولة.

يشار إلى أن غازوز أحرز الميدالية الذهبية في فردي الرجال بالرماية في أولمبياد طوكيو 2020، ليحصد بذلك أول ميدالية لبلاده في الرماية بالألعاب الأولمبية.


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