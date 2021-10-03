المصري مصطفى محمد يقود غالاطة سراي للفوز على ريزة سبور

قاد الدولي المصري مصطفى محمد فريقه غالاطة سراي لفوزٍ مثير خارج القواعد على مضيفه ريزة سبور بثلاثة أهداف لاثنين، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وفي أول مباراة يشارك مصطفى محمد أساسيا، نجح النجم المصري في افتتاح باب التسجيل واضعا فريقه بالمقدمة بهدف مُبكر أحرزه بعد 5 دقائق من البداية، موقعا بذلك على أول أهدافه مع غالاطة سراي هذا الموسم.

ورد فريق ريزة في الدقيقة 17 بهدف عدل به المهاجم الفنلندي جويل بوهانبالو الكفة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويمنح فريقه هدف التقدم عند الدقيقة 26.

وبقيت النتيجة على حالها إلى أن تمكن مصطفى محمد من تتويج مجهوده الرائع في المباراة بهدف ثان سجله في الدقيقة 75، بعد تمريرة عرضية من الظهير عمر بيرم.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها، اقتنص الروماني أوليمبيو موروتان هدفا ثالثا أهدى به غالاطة سراي نقاط المباراة كاملة مع حلول الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبات في رصيد غالاطة سراي 14 نقطة وضعته بالمركز الثامن، فيما ظل ريزة سبور قابعا بالمركز الأخير بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة.