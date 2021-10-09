التركي أق بوداق يفوز بالميدالية الفضية بطولة العالم للمصارعة الرومانية

أحرز المصارع برهان أق بوداق الميدالية الفضية في فئة المصارعة الرومانية لوزن 83 كلغ، في بطولة العالم للمصارعة، التي تستضيفها النرويج.

وبحسب مراسل الأناضول، الجمعة، التقى أق بوداك في نهائي بطولة الكبار التي يشارك فيها للمرة الأولى، منافسه الأذربيجاني رافيغ حسينوف، بطل أوروبا وصاحب الميدالية البرونزية في الأولمبياد.

وفاز المصارع الأذربيجاني المخضرم بنتيجة 2-1، ليحرز بطولة العالم.

وكان أق بوداق تأهل إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز في الأدوار السابقة كلا من الأرميني غيغهام تورغوميان، والمجري لاسزلو سزابو، والأمريكي بينجامين بروفيسور، والإيراني بيجمان سلطان مراد.

وبهذا ارتفع رصيد تركيا من الميداليات في بطولة العالم 2021، إلى 4 ميداليات.