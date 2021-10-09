الكرة الذهبية.. كريم بنزيمة: أعمل بجد للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم

أكد اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة أن حلم إحراز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يراوده "منذ الصغر".

جاء كلام بنزيمة مهاجم ريال مدريد الاسباني ومنتخب فرنسا في مقابلة أجرتها معه صحيفة "آس" الاسبانية ونشرتها السبت وذلك غداة إعلان مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم عن أسماء 30 لاعبا مرشحا لنيل هذه الجائزة المرموقة وقال "منذ صغري، أحلم باحراز الكرة الذهبية، إنه حلم جميع لاعبي كرة القدم".

وأضاف: "بالطبع، سأبذل قصارى جهدي وسأعمل بشكل كبير من أجل كسب هذه الجائزة في أحد الأيام وتحقيق الحلم الذي راودني طويلا عندما كنت طفلا".

ويتصدر بنزيمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم مع 9 أهداف في 8 مباريات وهو يتأهب لقيادة خط هجوم منتخب بلاده فرنسا في المباراة ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية الأحد على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وتابع: "الأهم بالنسبة لي أن يستفيد الأشخاص من حولي من كرة القدم التي أقدمها وأن يشعروا بأني سعيد وفخور بما أقوم به".

وأشار إلى وجود "العديد من المهاجمين الذين تخطوا الثلاثين من أعمارهم ولا يزالون يتمتعون بالفعالية أمام المرمى".