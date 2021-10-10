فورمولا-1 تركيا.. فيرستابن ينتزع الصدارة من هاميلتون

فاز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس بجائزة تركيا الكبرى لبطولة العالم للفورمولا واحد، بتصدره المركز الأول أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي انتزع صدارة الترتيب العام.

وأنهى بوتاس السباق التركي من حيث بدأه في المركز الأول، ليعود الى الدرجة الأولى لمنصة التتويج لأول مرة منذ 27 أيلول/سبتمبر 2020 وفوزه بجائزة روسيا، فيما جاء فيرستابن ثانياً من حيث انطلق أيضاً، لينتزع صدارة الترتيب من بطل العالم سائق مرسيدس الثاني لويس هاميلتون الذي حل خامساً خلف المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) وابن موناكو شارل لوكلير (فيراري) توالياً.

وبنيله المركز الثاني واكتفاء هاميلتون بالمركز الخامس بعد انطلاقه من الحادي عشر رغم تصدره التجارب التأهيلية السبت وذلك بسبب استبداله قطعاً في وحدة الطاقة ما أدى الى معاقبته بعشرة مراكز، تصدر فيرستابن الترتيب العام بفارق 6 نقاط عن بطل العالم البريطاني قبل ستة سباقات على انتهاء الموسم.

واستحق بوتاس الذي سيغادر مرسيدس في نهاية الموسم للانتقال الى ألفا روميو تاركاً مكانه لسائق وليامس الحالي البريطاني جورج راسل، الفوز العاشر في مسيرته إذ قدم سباقاً مثالياً من دون أخطأ رغم صعوبة القيادة على الحلبة بسبب الأمطار التي لم تتوقف من بدايته حتى نهايته.