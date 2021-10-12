تصفيات مونديال قطر 2022.. تركيا تفوز على لاتفيا بهدفين لهدف

تغلب المنتخب التركي لكرة القدم على مضيفه اللاتفي بهدفين لواحد، في منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية للتأهل لمونديال قطر 2022.

لعب المنتخب التركي مباراة جيدة على المستوى الفني وفرض سيطرته بشكلٍ شبه مطلق، لكن شباكه تلقت هدفا مباغتا في الدقيقة 70 من كرة خاطئة حولها المدافع مرياح دميرال في مرماه.

وبعد تأخرهم بالنتيجة ضغط الأتراك بقوة وتمكنوا من إدراك التعادل عند الدقيقة 75 عن طريق سيردار دورسون، قبل أن يُسجل براق يلماز هدف الانتصار مع حلول الدقيقة 9 من الوقت المبدد.

ولحساب نفس المجموعة، تغلبت هولندا على مضيفتها جبل طارق بستة أهداف دون رد، والنرويج على مونتينيغرو (الجبل الأسود) بهدفين نظيفين.

وفي ضوء هذه النتائج، حافظت هولندا على صدارتها برصيد 19 نقطة، وبقيت النرويج في المركز الثاني بـ 17 نقطة، تليها تركيا بـ 15 نقطة، ومونتنيغرو رابعا بـ 11 نقطة، ولاتفيا خامسا بـ 5 نقاط، وأخيرا جبل طارق بدون نقاط.