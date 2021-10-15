رونالدو يفتتح مشروعاً سياحياً في مدينة مراكش المغربية

أفادت وسائل إعلام مغربية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستعد لافتتاح فندق في مدينة مراكش المغربية، الشهر القادم.

وقال "موقع 360" المغربي، الجمعة، إن رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، سيصل المغرب يوم 15 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل لافتتاح فندقه "Pestana CR7".

وزار رونالدو مراكش عدة مرات، خصوصًا في إطار الوقوف على تقدم مشروع الفندق، أو في إطار لقاء عدد من أصدقائه مثل بدر هاري بطل الكيك بوكسينغ، وفق المصدر ذاته.

ويقع الفندق وهو الأول له في قارة إفريقيا، بحسب ذات المصدر، في "شارع محمد الخامس" الشهير، بين قصر المؤتمرات وحدائق "المنارة"، ويضم 174 غرفة ومطعمين ومركزا تجاريا وعيادة وشققا فخمة.

ولم يصدر عن النجم البرتغالي ولا السلطات المغربية أي إفادة رسمية بخصوص ما ذكره الإعلام المحلي.

ومراكش أحد أبرز الوجهات السياحية في المغرب والعالم، ووجهة المشاهير.

ويزور مراكش الكثير من مشاهير الفن والرياضة والسياسة والسينما في العالم، وزارها مؤخرا نجوم كل من فرق ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإي سي ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى ملوك ورؤساء العديد من الدول، فضلا عن احتضانها لمؤتمرات دولية كبرى.

مراكش ثالث أكبر مدن المغرب من ناحية الكثافة السكانية وتقع وسط البلاد، ويفوق تعداد سكانها المليون نسمة، من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم قرابة 36 مليون نسمة، بحسب تقديرات رسمية.

وتقدر مساحة المدينة بنحو 230 كيلومترا مربعا، ووصفت بأنها "المدينة الحمراء الفسيحة الأرجاء، الجامعة بين حَرٍّ حرور وظل ظليل، وثلج ونخيل".