بيشكطاش التركي ينهزم أمام لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا

سقط بيشكطاش التركي على أرضه وبين جماهيره أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بأربعة أهداف لواحد، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

افتتح سبورتينغ لشبونة باب التسجيل عند الدقيقة 15 عن طريق المدافع الأوروغوياني سباستيان كواتيس، غير أن الكندي سايل لارين أدرك التعادل لبيشكطاش في الدقيقة 24 بعد تمريرة من البوسني ميراليم بيانيتش.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط عاد كواتيس ليضع فريقه بالمقدمة بتسجيله هدفا ثانيا، قبل أن يمنح الحكم ركلة جزاء لفريق لشبونة في الدقيقة 44، ترجمها بابلو سارابيا لهدف ثالث.

وظهر بيشكطاش بصورة أفضل في الشوط الثاني وكان قريبا من تقليص الفارق في أكثر من مناسبة، وسط تراجع سبورتينغ لمناطقه الخلفية واعتمده على المرتدات التي أضاف من إحداها الهدف الرابع عند الدقيقة 89.

وبهذا ظل بيشكطاش يقبع في المركز الرابع والأخير بدون أي نقطة بعد تكبده الهزيمة الثالثة على التوالي، في حين تمكن سبورتينغ لشبونة من تحقيق فوزه الأول وبات في رصيده 3 نقاط بالمركز الثالث.

ويتصدر ترتيب المجموعة أياكس أمستردام الهولندي برصيد 6 نقاط رفقة بوروسيا دورتموند الألماني الذي يتخلف بفارق الأهداف.

ويلاقي أياكس نظيره دورتموند في مباراة مرتقبة لفك الشراكة على الصدارة، الثلاثاء، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام.