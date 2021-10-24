ليفربول يسحق غريمه مانشستر يونايتد بخماسية مذلة على أرضه

سجل الدولي المصري محمد صلاح "هاتريك" تاريخي ليقود ليفربول إلى فوز كبير 5 - صفر على غريمه الأزلي مانشستر يونايتد في معقله ملعب "أولد ترافورد" في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، ليضع مصير المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير على المحك ويقربه من الإقالة.

وبات صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ الـ"بريميرليغ" يسجل "هاتريك" في ملعب "أولد ترافورد" وأول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد يونايتد.

وقام الضيوف بانطلاقة نارية مفتتحين التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي كيتا، وأضاف البرتغالي ديوغو جوتا الثاني (13)، قبل أن يحقق صلاح ثلاثيته (38، 45+5 و50). وزادت محن أصحاب الارض بعدما خاضوا نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين لطرد البديل الفرنسي بول بوغبا.