تركيا.. اللاعبة أدا تكين تحرز المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة

احتلت اللاعبة التركية أدا تكين، المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة تحت سن 23، المقامة بالعاصمة الصربية بلغراد.

وفازت تكين بالميدالية البرونزية بوزن 55 كيلوغرام بعد تغلبها على منافستها الكازاخية آينور أشيموفا، بنتيجة 6-5 نقاط، لتحتل المركز الثالث على العالم.

وكانت تكين قد فازت على منافستها الأذربيجانية ألنورا مامادوفا، في الدور ربع النهائي، قبل خسارتها من الرومانية أندريا آنا، في الدور نصف النهائي لتلعب على المركزين الثالث والرابع.

وانطلقت البطولة، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتستمر لغاية السابع من الشهر نفسه.