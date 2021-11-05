السد يوافق على انتقال تشافي لتدريب برشلونة

أعلن نادي السد القطري، اليوم الجمعة، توصله لاتفاق نهائي مع نظيره برشلونة، لانتقال المدرب تشافي هيرنانديز لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول بالنادي الإسباني.

وقال تركي آل علي، الرئيس التنفيذي للسد، في تغريدة عبر حساب النادي في "تويتر": "الإدارة وافقت على انتقال تشافي إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد".

وأضاف "اتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي في المستقبل، وبالطبع تشافي جزء مهم من تاريخ السد، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، وسيفتح السد أبوابه دائما لتشافي وأسرته الكريمة".

وتابع "تشافي أبلغنا في الأيام الأخيرة برغبته في خوض التجربة مع برشلونة، ونحن تفهمنا ذلك".

ويأتي تعيين تشافي، النجم السابق للفريق الكتالوني، ليحل رسميا مكان الهولندي رونالد كومان، الذي تم إقالته قبل أيام بعد توالي النتائج السلبية.

وتم تعيين كومان في أغسطس/آب 2020، خلفا للمدرب كيكي سيتين الذي أقيل بسبب النتائج الكارثية التي لحقت بالفريق تحت قيادته، أبرزها الخسارة الشهيرة أمام بايرن ميونخ الألماني (8 ـ 2) في دوري أبطال أوروبا.

وقرر برشلونة تعيين سيرجي بارخوان مدربا للفريق بشكل مؤقت، لحين اتمام المفاوضات من السد بشأن التخلي عن تشافي والتعاقد معه رسميا.

وفي حين لم يصدر أي إعلان رسمي من جانب النادي الإسباني حول عودة لاعبه السابق، إلا أن تقارير إعلامية داخل كتالونيا أكدت أن تشافي سيوقع عقدا مع برشلونة يمتد إلى عام 2024، وسيتم تقديمه رسميا يوم السبت.

يذكر أن تشافي اعتزل بصفوف السد في 2019، وعمل بعدها كمدرب للفريق وحصل معه على لقب الدوري القطري مرة واحدة، بالإضافة لـ 6 كؤوس محلية أخرى.</p>