تركيا تحرز فضية وبرونزية ببطولة العالم للمصارعة تحت سن 23

أحرز المصارع التركي، رمضان صاري، السبت، الميدالية الفضية لوزن 79 كغم، ضمن منافسات بطولة العالم للمصارعة تحت سن 23.

وخسر صاري أمام منافسه الروسي موغوميد موغومايف في المباراة النهائية من المسابقة المقامة في العاصمة الصربية بلغراد.

وكان صاري فاز على منافسه الأرميني أرمن أفاغيان في المباراة النصف النهائية بنتيجة 11 - 2.

كما أحرز الرياضي التركي جاويد أجار، الميدالية البرونزية في البطولة نفسها بعد تغلبه على منافسه الأرمني هراتشيا مارغريان، السبت، بنتيجة 4 - 2 في فئة 65 كيلو غرام، ليحل في المركز الثالث.

وكان الرياضي التركي قد خسر أمام منافسه اليوناني في نصف النهائي.