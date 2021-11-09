قطر.. 6 ملاعب مونديالية تتأهب لاستضافة كأس العرب

تزينت ستة من ملاعب مونديال قطر 2022 استعدادا لاستضافة بطولة كأس العرب التي ستنطلق منافساتها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة 16 منتخبا عربيا من قارتي آسيا وإفريقيا.

ومن المفترض أن تشهد البطولة الإعلان عن جاهزية ملعبي "البيت"، و"رأس أبو عبود"، لينضما إلى باقي الملاعب التي سبق الإعلان عن جاهزيتها، وهي استادات "الجنوب"، و"المدينة التعليمية"، و"أحمد بن علي"، و"الثمامة" الذي أعلن عن جاهزيته خلال نهائي كأس أمير قطر الشهر الماضي.

وتقام بطولة كأس العرب للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتستمر على مدى 19 يوما يُلعب خلالها 32 مباراة، حيث تمثل (البطولة) انعكاسا لشغف شعوب المنطقة بالساحرة المستديرة، كما تعد فرصة مثالية للارتقاء بجاهزية العمليات التشغيلية.

ويعتبر "استاد البيت" الذي سيفتتح في (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) من أكبر استادات مونديال قطر 2022، بطاقة استيعابية 60 ألف مقعد، ويقع الاستاد بمدينة الخور شمالي الدوحة، وهو يُجسد البيت بتصميمه المميز الذي يعد جانبا أصيلا من الثقافة العربية، إذ استوحى تصميمه من بيت الشعر الذي سكنه العرب في أنحاء المنطقة.

إما استاد "رأس أبو عبود" الذي يستوعب 40 ألف مشجع، ويحتضن ست مباريات خلال بطولة كأس العرب، تبدأ في أول أيام البطولة، وتختتم بمباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.

ويمتاز بتصميمه الفريد وطريقة تشييده باستخدام حاويات الشحن البحري، ليضع بذلك معايير جديدة في عالم استدامة البطولات والفعاليات الكبرى، حيث أنه أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، ومن المقرر الاستفادة من أجزائه في تطوير مشاريع رياضية أخرى داخل وخارج قطر.

بينما أبدع المعماري القطري إبراهيم الجيدة في تصميم "استاد الثمامة" المستوحي من شكل "القحفية"، وهي قبعة رأس تقليدية يرتديها الرجال والصبية في أنحاء الوطن العربي، ويعد أول ملعب مونديالي يُصمم بأنامل قطرية.

وأعلن عن جاهزية استاد "الثمامة" الشهر الماضي خلال نهائي كأس أمير قطر، ويستوعب 40 ألف مشجع.

واستاد "أحمد بن علي" الذي جرى الإعلان عن جاهزيته في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما استضاف نهائي النسخة الثامنة والأربعين من كأس أمير قطر، يستوعب هو الآخر 40 ألف مشجع.

كما أنه أحد الملاعب المقرر أن تحتضن مباريات دور المجموعات في كأس العرب، وبعد انتهاء مونديال 2022 سيصبح استاد "أحمد بن علي" مقرا لنادي الريان الرياضي.

ويعد استاد "المدينة التعليمية" الذي افتتح في 15يونيو/حزيران 2020، وهو أحد الملاعب التي تستضيف منافسات دور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب، وكان قد شهد نهائي كأس العالم للأندية أوائل العام الجاري.

ويقع استاد المدينة التعليمية، المعروف باسم جوهرة الصحراء، في قلب المدينة التعليمية، وهي مجمع تعليمي نابض بالفكر والمعرفة والإبداع.

وعقب إسدال الستار على منافسات كأس العالم ، سيغدو استاد "المدينة التعليمية" وجهة رياضية وترفيهية وخدمية تُلبي احتياجات وتطلعات كافة منتسبي جامعات ومعاهد المدينة التعليمية.

و"استاد الجنوب" الذي افتتح في 16 مايو/أيار 2019، ويستوعب 40 ألف مشجع، ويقع في مدينة الوكرة جنوب العاصمة الدوحة، ويعد أول استاد يُشيد بالكامل خصيصا لاستضافة منافسات كأس العالم 2022.

استوحت المعمارية العراقية الراحلة زها حديد تصميم الاستاد من أشرعة المراكب التقليدية التي حملت القطريين إلى عرض البحر للصيد والبحث عن اللؤلؤ، والذي شكل النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان قطر والمنطقة.

ومن المقرر أن يستضيف عدة مباريات في كأس العرب حتى الدور ربع النهائي.

جميع هذه المنشآت الرياضية شُيدت تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي مؤسسة حكومية أسست عام 2011 لتتولى مسؤولية تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022 في قطر.

ومن مهامها أيضا وضع المخططات، والقيام بالعمليات التشغيلية التي تجريها قطر كدولة مستضيفة لكأس العرب، وتهدف إلى الإسهام في تسريع عجلة التطور وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وترك إرث دائم لدولة قطر والمنطقة والعالم.

وتحتضن قطر فعاليات المونديال في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، و18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبا، تتنافس على 8 ملاعب.

ويتيح جدول مباريات البطولة العربية الفرصة لحضور المشجعين أكثر من مباراة في يوم واحد.