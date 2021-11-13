المنتخب التركي يمطر شباك جبل طارق بسداسية نظيفة بتصفيات مونديال قطر 2022

حققت تركيا فوزا كبيرا على ضيفتها جبل طارق، بعدما أمطرت شباكها بستة أهداف دون رد، السبت، ضمن المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

لعب المنتخب التركي مباراة قوية واستطاع التقدم بهدف مبكر أحرزه المهاجم كريم أكتورك أوغلو في الدقيقة 11، ثم أضاف هدفا ثانيا عن طريق خليل درويش أوغلو عند 38.

وواصل درويش أوغلو تألقه في اللقاء ونجح في إهداء بلاده هدفا ثالثا سجله قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.

وعقب الاستراحة، تابع الأتراك أفضليتهم وتمكن المدافع مرياح دميرال من مضاعفة الغلة بهدف رابع وقع عليه مع حلول الدقيقة 65.

وعرفت الدقائق الأخيرة ارتفاعا في النسق الهجومي لمنتخب تركيا، ما أسفر عن هدفين متتاليين تناوب على تسجيلهما كل من سيردار دورسون وميرت مولدر، في الدقيقتين 81 و84.

وبهذا الفوز العريض، صعدت تركيا إلى المركز الثاني بعدما رفعت رصيدها إلى 18 نقطة متقدمة بفارق الأهداف عن النرويج صاحبة المركز الثاني، والتي تعادلت سلبا أمام لاتفيا في مباراة أخرى جرت بالتوقيت نفسه.

في المقابل، ظلت جبل طارق تحتل المركز الأخير دون أي نقطة.