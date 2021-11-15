الأردن يشكك في جنس حارسة مرمى إيران ويطالب بالتحقيق للتأكد

رفع الاتحاد الأردني لكرة القدم احتجاجاً إلى نظيره الآسيوي، للتحقق من جنس حارسة منتخب إيران للسيدات، وذلك عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن تصفيات بطولة أمم آسيا 2022، والمقرر إقامتها بالهند.

جاء ذلك بعد تمكن المنتخب الإيراني من تسديد ركلات ترجيح في المباراة النهائية التي شهدت تألق الحارسة الإيرانية ما أدى إلى التشكيك في جنسها، وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على ملعب بونيودكود بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بالتعادل السلبي.

ثم لجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء، ليفوز المنتخب الإيراني ويتصدر ترتيب المجموعة السابعة.

وأكد الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان رسمي له، أن المنتخب الإيراني له سوابق عديدة في هذا الأمر، موضحا أنه تم إشراك لاعبين ذكور مع منتخب السيدات سابقاً، مطالبا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من إجراء تحقيق شفاف من قبل لجنة مختصة ومستقلة.

من جانبه نشر الأمير علي بن حسن "رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم"، تغريدة عبر موقع تويتر، تظهر بيان الاتحاد، قائلا: "لا صلة لها بالتغريدات السابقة، ولكنها مشكلة خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة، من فضلك استيقظ أيها الاتحاد الآسيوي".

وليست هذه المرة الأولى التي توجه مثل هذه الاتهامات إلى إيران، ففي عام 2015 تناقلت وسائل الإعلام الإيرانية فضيحة رياضية، بعد الإعلان عن أسماء 8 ذكور مثلوا بلادهم في منتخب السيدات لكرة القدم.