المنتخب التركي يحجز مقعده بالملحق الأوروبي المؤهل لمونديال "قطر 2022"

حجزت تركيا مقعدا لها في الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم "قطر 2022"، عقب انتصارها على مضيفتها الجبل الأسود بهدفين لواحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

دخل منتخب تركيا أرض ملعب "بودجوريكا سيتي" بعزيمة كبيرة على التسجيل، لكن الاندفاع الكبير نحو الهجوم خلف مساحات واسعة في الخط الخلفي، الأمر الذي استغله فاتوس بيكيراج وسجل هدفا لأصحاب الأرض جاء بعد 4 دقائق من البداية.

لم يستمر تأثر الأتراك بالهدف المُبكر طويلا، حيث استعاد المنتخب الوطني تركيزه سريعا وضغط بقوة إلى أن ادرك التعادل بهدف احرزه محمد كرم آق ترك أوغلو في الدقيقة 22 بعد تمريرة من عبد القادر عمر.

الأداء الهجومي لمنتخب تركيا ظل متواصلا وتواصلت مع الفرص الخطرة التي أثمرت عن هدف ثان حمل توقيع أورقون كوتشو، الذي صوب كرة من خارج منطقة جزاء مونتينيغرو، ارتطمت بأحد المدافعين وأكملت طريقها نحو الشباك في الدقيقة 60.

فوز تركيا في الجولة الأخيرة لم يكفيها لبلوغ المونديال القادم مباشرة، حيث نجحت هولندا في تجاوز عقبة النرويج بتغلبها عليها بهدفين نظيفين في مواجهة أخرى جرت بنفس التوقيت.

وفي ضوء النتائج النهائية للمجموعة السابعة، تصدرت هولندا الترتيب برصيد 23 نقطة، تليها تركيا ثانيا بـ 21 نقطة، وستخوض منافسات الملحق في آذار / مارس القادم، بينما تأتي النرويج المركز الثالث بـ 18 نقطة وخرجت رسميا من سباق الوصول إلى المونديال.

وتحتل مونتينيغرو المركز الرابع بـ 12 نقطة، ثم لاتفيا خامسة بـ 6 نقاط، وأخيرا جبل طارق بلا نقاط.