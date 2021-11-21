ديربي إسطنبول الكبير.. غلاطة سراي يخسر أمام غريمه التاريخي فنربهتشه

أنهى فنربهتشه "ديربي إسطنبول الكبير" منتصرا بهدفين لواحد على جاره وغريمه التاريخي غلاطة سراي، مساء الأحد، في مباراة استضافها ملعب "تورك تيليكوم أرينا"، ضمن الجولة 13 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

بدأ الفريقان اللقاء بلا مقدمات وحاول كل طرف هز شباك الطرف الآخر، غير أن غلاطة سراي هو من كان السباق للتسجيل، إثر كرة أرسلها الروماني أولمبيو مورتان إلى زميله كريم أكتورك أوغلو، الذي لم يتردد في إيداعها الشباك عند الدقيقة 16.

وضغط فنربهتشه بقوة على مناطق غلاطة سراي واستطاع الرد بهدف التعادل، الذي أحرزه الألماني مسعود أوزيل بطريقة جميلة بعد أن استقبل كرة من عرفان قهوجي ووضعها في مرمى فيرناندو موسليرا مع الدقيقة 30.

في الشوط الثاني انخفض النسق الهجومي لكلا الطرفين، لكن غلاطة سراي لعب برغبة أكبر للتسجيل وأهدر لاعبوه الفرص الخطرة، أبرزها انفرادة السنغالي مبايا ديان التي تصدى لها ببراعة حارس فنربهتشه بيرك أوزير، وكرة أخرى سددها أكتورك أوغلو ردها القائم الأيمن.

وشهدت الدقائق الأخيرة اندفاعا قويا من جانب غلاطة سراي على أمل خطف الفوز، الأمر الذي كاد أن يتحقق في الدقيقة 86 لولا أن تقنية "الفار" تدخلت وألغت هدفا أحرزه مبايا ديان، الذي أثبتت الإعادة تدخله على أحد مدافعي فنربهتشه قبل تسديده الكرة برأسه.

ورغم أن فنربهتشه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82، بسبب طرد المدافع الكونغولي مارسيال تيسراند، إلا أنه نجح في الصمود وخطف هدفا قاتلا في الدقيقة الرابعة من الوقت المبدد، بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها البرتغالي ميغيل كريسبو بتصويبة قوية عجز موسليرا عن ردها.

هدف كريسبو أعلن انتصار فنربهتشه الأول عقب ثلاث هزائم وتعادل في الجولات الأربع السابقة من منافسات الدوري المحلي.

وتمكن فنربهتشه بهذا الانتصار من وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية والصعود إلى المركز الخامس بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة، بينما توقف رصيد غالاطة سراي عند 21 نقطة في المركز الثامن.