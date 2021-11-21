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وزير تركي يهنئ "رازغاتلي أوغلو" بالفوز بطولة العالم للدراجات النارية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 21.11.2021 12:01
وزير تركي يهنئ رازغاتلي أوغلو بالفوز بطولة العالم للدراجات النارية

هنأ وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرّم قصاب أوغلو، مواطنه طوبراق رازغاتلي أوغلو بتحقيق لقب بطولة العالم للدراجات النارية.

وذكرت وكالة الأناضول، أن قصاب أوغلو اتصل هاتفيا برازغاتلي أوغلو، وأعرب عن اعتزازه بفوزه ببطولة العالم.

وفي رسالة منفصلة نشرها الوزير التركي قال فيها إن رازغاتلي أوغلو سطّر نجاحا تاريخيا في بطولة 2021 للدراجات النارية.

وأكد أن الدراج أثبت جدارته، ما يدل على النجاح المتزايد للرياضات التركية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

ودخل رازغاتلي أوغلو التاريخ بوصفه أول دراج تركي ينال اللقب العالمي في هذا المضمار.

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