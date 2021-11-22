بينها فضيتين.. تركيا تحصد 5 ميداليات في بطولتي العالم للتايكواندو والكاراتيه للصم

أحرزت لاعبات تركيات 5 ميداليات في بطولتي العالم للتايكواندو والكاراتيه للصم المقامة في إيران.

وحققت اللاعبات فضيتين و3 برونزيات في البطولتين المقامتين بالتزامن، في طهران، بحسب بيان صادر، الإثنين، عن الاتحاد الرياضي للصم في تركيا.

ففي بطولة التايكواندو فازت مروى يازجي بفضية في وزن 49 كغ للسيدات، كما نالت سلفر شاكار فضية أيضا في وزن 67 كغ وما فوق، فيما فازت سلمى جانلي ببرونزية في وزن 57 كغ.

أما في بطولة الكاراتيه فحققت سينم أوزكان برونزية في فئة الكاراتية "كوميتيه" لوزن 68 كغ، في حين نالت غمزة كرستجي، برونزية في وزن 68 كغ وما فوق.