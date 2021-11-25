غالاطة سراي التركي يبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي بفوزه على مارسيليا

بلغ فريق غالاطة سراي التركي دور ثمن النهائي بالدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي بأربعة أهداف لاثنين، الخميس، ضمن الجولة ما قبل الختامية من منافسات المجموعة الخامسة من المسابقة القارية.

وبدأ اللقاء بمحاولات هجومية من الطرفين، افتتحها السنغالي مبايا ديان، مهاجم غالاطة سراي، بتصويبة ردتها خشبات مرمى مارسيليا، قبل أن يتمكن الروماني ألكساندرو سيكالداو من تسجيل أول الأهداف لأصحاب الأرض في الدقيقة 12، بعد تمريرة من سفيان فيغولي.

وعقب الهدف سيطر غالاطة سراي على مجريات المباراة واستطاع إضافة هدف ثان جاء عند الدقيقة 30، إثر كرة عرضية من سيكالدوا، حاول مدافع مارسيليا، الكرواتي كاليتا كار، تشتيتها لكنه حولها بالخطأ في شباك فريقه.

وحاول مارسيليا تدارك الموقف بعد تأخره بالنتيجة، وضغط بقوة في مناطق غالاطة سراي، غير أن العارضة وتألق الحارس فيرناندو موسليرا حالا دون أن تهتز شباك الأتراك، الذين دخلوا الاستراحة متقدمين عن جدارة.

وعرفت بداية الشوط الثاني انخفاض في إيقاع اللعب مع تراجع غالاطة سراي إلى مناطقه الخلفية وإصرار لاعبي مارسيليا على تناقل الكرة في منتصف الملعب.

الجمود في أرض الملعب كسره الجزائري سفيان فيغولي بإحرازه هدفا ثالثا في الدقيقة 64، مستثمرًا كرة حاسمة قدمها له زميله كريم أكتورك أوغلو.

وتواصلت الإثارة ومتعة الأهداف مع نجاح مارسيليا من تسجيل أول أهدافه من ركلة جزاء نفذها بنجاح البولندي اركاديوز ميليك عند الدقيقة 69.

وبعد دخوله بلحظات قليلة أعاد الهولندي المخضرم ريان بابل الفارق إلى ما كان عليه بتوقيعه على الهدف الرابع لفريق غالاطة سراي، قبل أن يُحرز ميليك بعد دقيقتين هدفا ثانيا، لم يُجنب فريقه الهزيمة والإقصاء رسميا من المسابقة.

وفي مواجهة أخرى جرت بنفس التوقيت، تغلب لاتسيو الإيطالي على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بثلاثة أهداف نظيفة، ورافق غالاطة سراي رسميا إلى الدور القادم.

ويحتل غالاطة سراي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه لاتسيو ثانيا بـ 8 نقاط، ومارسيليا ثالثا بـ 4 نقاط، وأخيرا لوكوموتيف بنقطتين.