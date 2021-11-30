رفض ماليزيا منح تأشيرات لإسرائيليين يلغي بطولة العالم للإسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للعبة الإسكواش إلغاء بطولة العالم المقرر أن تنطلق في ماليزيا بعد أيام، إثر رفض كوالالمبور منح تأشيرات دخول لرياضيين إسرائيليين.

وقال الاتحاد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "يأسف الاتحاد العالمي للعبة الإسكواش (WSF) والرابطة الماليزية لمضارب الإسكواش (SRAM) للإعلان عن أن بطولة الإسكواش للرجال لعام 2021 - التي كان من المقرر عقدها في كوالالمبور في الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر - قد تم إلغاؤها".

وأضاف البيان أن "إمكانية عدم تمكن بعض الدول من المنافسة بسبب عدم تأكيد إصدار التأشيرات وتصاريح السفر من قبل السلطات الوطنية (في ماليزيا) دفعت الرابطة الماليزية لمضارب الإسكواش لإبلاغ الاتحاد بقرار الإلغاء".

ونقل البيان عن رئيسة الاتحاد، زينة وولدريدج قولها: "من المهم للاتحاد الدولي ألا تفوت أي دولة ترغب في المنافسة فرصة المشاركة في هذا الحدث".

وأضافت: "أود أن أعرب عن خالص تقديري للجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الماليزي على جهودهما الحثيثة للتأثير على أعلى السلطات في ماليزيا لضمان قدرة جميع الفرق المشاركة بما في ذلك إسرائيل على دخول ماليزيا والمنافسة، دون أي تمييز سياسي، وفقًا لمبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي".

بدورها، رفعت جمعية الإسكواش الإسرائيلية دعوى قضائية ضد الاتحاد العالمي للإسكواش ورابطة الإسكواش الماليزية في محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا بعد منع الإسرائيليين من المشاركة في البطولة، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.