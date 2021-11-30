وزير الشباب التركي يشارك في افتتاح بطولة كأس العرب بالدوحة

وصل وزير الشباب والرياضة التركي "محمد قصاب أوغلو" إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور مراسم افتتاح بطولة كأس العرب، التي تنطلق اليوم الثلاثاء.

واستقبل "قصاب أوغلو" لدى وصوله مطار حمد الدولي نظيره القطري صلاح بن غانم العلي، وسفير التركي لدى قطر "مصطفى كوكصو".

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب من الفترة 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجارى إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً عربياً، وتقام لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ومن المقرر أن تحتضن قطر أيضًا فعاليات كأس العالم لكرة القدم في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا، تتنافس على 8 ملاعب، أعلن جاهزية 7 منها رسميا من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث في البلاد.