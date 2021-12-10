المنتخب الإماراتي للشباب لكرة القدم يشارك في بطولة دولية ودية تنظمها إسرائيل

يستعد المنتخب الإماراتي للشباب لكرة القدم، للمشاركة في بطولة ودية دولية رباعية ينظمها الاتحاد الإسرائيلي للعبة، اعتبارا من 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني: "يستعد منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 للمشاركة في البطولة الدولية الودية الرباعية بإسرائيل تحت 18 عاما، التي يُنظمها الاتحاد الإسرائيلي بالفترة من 12 إلى 17 ديسمبر الجاري".

وأضاف الاتحاد: "يشارك في البطولة منتخبات الإمارات وإسرائيل وروسيا وألمانيا، تأتي مشاركة منتخبنا تفعيلا لاتفاقية التفاهم الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي في ديسمبر 2020 في دبي".

وأشار إلى أن المنتخب الإماراتي يفتتح مشاركته في البطولة بمواجهة نظيره الإسرائيلي في 12 ديسمبر على استاد "نتانيا"، وسط إسرائيل، ويلتقي بالمباراة الثانية مع روسيا على استاد "شفاييم" (وسط) في 15 من الشهر ذاته.

ثم يواجه منتخب الإمارات نظيره الألماني على ملعب "شفاييم" في اليوم الختامي للبطولة في 17 ديسمبر.

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الوقت أبرم البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات، وسط غضب عربي وفلسطيني بالخطوة.