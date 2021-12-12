حوالي نصف مليون متفرج حضروا مباريات كأس العرب في قطر

فيما تأمل قطر بقدوم 1.2 مليون زائر في أول مونديال في الشرق الأوسط، أعلن منظمو كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر أن نحو 450 ألف مشجع حضروا 28 من أصل 32 مباراة على ستة من الملاعب المقرّر أن تستضيف مونديال 2022.

وقال عبد العزيز المولوي مدير إدارة عمليات النقل بالبلد المستضيف في اللجنة العليا للمشاريع والإرث الأحد في مؤتمر صحافي "حضر المباريات نحو 450 ألف مشجع تنقلوا بين الملاعب عبر 180 الف رحلة في المترو بالإضافة إلى الحافلات والسيارات".

وأضاف المولوي أنه تم الانتهاء من "محطة طيران خاصة بالفرق تستقبل 15 منتخباً على مطاري حمد والدوحة الدولي".

وعن تعرّض شبكة المترو التي تعمل 21 ساعة يومياً خلال البطولة، لعطل أجبر المتفرجين على إيجاد حلول بديلة، قال المولوي "حدث عطل قبل يومين لفترة محدودة على شبكة المترو. تمت معالجة هذه الأخطاء قبل أن تعود الامور إلى طبيعتها".

وفي حصيلة للمباريات المقامة حتى الآن، قال جاسم الجاسم نائب رئيس العمليات في مونديال قطر 2022 أن مباراة "قطر والإمارات (في ربع النهائي) كانت الأعلى حضوراً مع 63 ألف متفرج".

وأعلن المنظمون عن مشاركة 5 آلاف متطوع في البطولة من 90 دولة، بينها 350 من خارج البلاد تضمنت 100 متطوع من سلطنة عمان.

وأضاف الجاسم أن قطر تستضيف حالياً "أكبر استحقاق رياضي قبل انطلاق المونديال، وتسعى للحصول على دروس مستفادة لتنظيم أفضل كأس عالم".

أردف ان عدداً كبيراً من المنتخبات بدأت منذ فترة طويلة باختيار مقار التدريب والسكن لكأس العالم المقبلة بحسب اشتراطات الاتحاد الدولي (فيفا) "فرنسا وبلجيكا تواجدوا منذ أيام قليلة لاختيار مقار التدريب".

ورداّ على تقارير حول نقل كأس أمم إفريقيا المقررة الشهر المقبل من الكاميرون إلى قطر بحال عدم جهوزيتها، قال الجاسم "لا يوجد أي شي لدينا في ما يخص كأس افريقيا".