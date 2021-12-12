13 ميدالية لتركيا في بطولة العالم في البارا تايكواندو لذوي الاحتياجات الخاصة

أحرزت تركيا 13 ميدالية في بطولة العالم في البارا تايكواندو لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة في مدينة إسطنبول.

وفي بيان اتحاد التايكوندو التركي، أحرز الرياضيون الأتراك ذهبيتان و5 فضيات و6 برونزيات.

وفي اليوم الثاني والأخير من البطولة أحرزت تركيا ذهبية و4 برونزيات لترفع رصيدها إلى 13 ميدالية.

وأحرزت اللاعبة التركية ستشيل آر، ذهبية في مسابقة وزن 65 كغم بهزيمتها منافستها البرازيلية ليليانا سانتوس سامارا بنتيجة 12-1 في المباراة النهائية.

وفي فئة الرجال أحرز كل من فاتح جليك (وزن 70 كغم) ومحمد سامي ساراتش (80 كغم) ويشار سامي غوكباش (80 كغم) ميداليات ذهبية.

وشارك في البطولة التي اختتمت اليوم الأحد، 263 رياضيا من 43 دولة