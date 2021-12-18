في يومها العالمي.. الاتحاد الدولي لكرة القدم سيعتمد اللغة العربية لغة رسمية

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو عن وجود اقتراح بجعل اللغة العربية لغّة رسمية في المنظمة.

قال فيفا في بيان السبت على هامش كأس العرب المقامة في قطر: "يُوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات النسخة الأولى من كأس العرب 2021. وتقديراً لأهمية اللغة العربية التي يتحدّثها 450 مليون إنسان يعيشون في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية إلى جانب الملايين حول العالم، سيقدّم رئيس فيفا اقتراحاً بأن تُصبح اللغة العربية، لغة رسمية في فيفا".

وهذه النسخة الأولى من كأس العرب التي تقام تحت مظلة فيفا.

أضاف فيفا أن هذا الاقتراح يأتي "بعد مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخباً (مع الأدوار التمهيدية) من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة بكرة القدم تجسّدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة".

يُذكر أن اللغات الرسمية الأربع لفيفا حالياً هي الإنكليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية.