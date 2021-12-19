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فريق "وقف بنك" التركي يفوز ببطولة العالم للأندية لكرة الطائرة للسيدات

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 19.12.2021 21:29
آخر تحديث في 19.12.2021 21:31
سيدات وقف بنك التركي يظفرن ببطولة العالم للأندية IHA سيدات "وقف بنك" التركي يظفرن ببطولة العالم للأندية (IHA)

حققت فريق "وقف بنك" التركي للسيدات، الأحد، بطولة العالم للأندية بعد فوزه على فريق "إموكو فولي" الإيطالي بنتيجة 3-2.

وتمكنت سيدات "وقف بنك" من إنهاء الجولة الأولى من المباراة التي أقيمت في صالة أنقرة الرياضية، منتصرات بنتيجة 25-15.

ودخلت سيدات "إموكو فولي" الإيطالي الجولة الثانية بقوة ليحسمن الجولة بنتيجة 25-22.

وانتهت الجولة الثالثة لصالح سيدات "وقف بنك" بـ25 مقابل 22 نقطة للفريق الإيطالي، فيما أدركت سيدات الفريق الإيطالي التعادل مجددا بحسمهن الجولة الرابعة بنتيجة 25-22.

وفي الجولة الخامسة والحاسمة، استطاعت سيدات "وقف بنك" التركي الظفر باللقب بعد إنهاء الجولة بنتيجة 15-7.

وحضر المباراة وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو ورئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف أوستون داغ.

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