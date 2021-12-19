فريق "وقف بنك" التركي يفوز ببطولة العالم للأندية لكرة الطائرة للسيدات

حققت فريق "وقف بنك" التركي للسيدات، الأحد، بطولة العالم للأندية بعد فوزه على فريق "إموكو فولي" الإيطالي بنتيجة 3-2.

وتمكنت سيدات "وقف بنك" من إنهاء الجولة الأولى من المباراة التي أقيمت في صالة أنقرة الرياضية، منتصرات بنتيجة 25-15.

ودخلت سيدات "إموكو فولي" الإيطالي الجولة الثانية بقوة ليحسمن الجولة بنتيجة 25-22.

وانتهت الجولة الثالثة لصالح سيدات "وقف بنك" بـ25 مقابل 22 نقطة للفريق الإيطالي، فيما أدركت سيدات الفريق الإيطالي التعادل مجددا بحسمهن الجولة الرابعة بنتيجة 25-22.

وفي الجولة الخامسة والحاسمة، استطاعت سيدات "وقف بنك" التركي الظفر باللقب بعد إنهاء الجولة بنتيجة 15-7.

وحضر المباراة وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو ورئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف أوستون داغ.