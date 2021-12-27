غالاطة سراي التركي يتعاقد مع المصري مصطفى محمد حتى 2025

وقع نادي غالاطة سراي التركي عقدا مع النجم المصري مصطفى محمد، يمتد حتى نهاية الموسم الكروي 2024-2025.

وأوضحت إدارة النادي في بيان، الإثنين، أن توقيع العقد مع المهاجم محمد، جاء بعد التوصل إلى اتفاق مع ناديه الأم الزمالك.

وأضاف البيان أن غالاطة سراي سيدفع بموجب العقد لنادي الزمالك مبلغا قدره 4 ملايين دولار، مقابل الظفر بخدمات محمد.

ووفقا للعقد الموقع سيحصل محمد البالغ من العمر 24 عاما، 900 ألف دولار خلال الموسم الكروي 2022-2023 ومليون دولار خلال 2023-2024، ومليون و200 ألف دولار خلال الموسم الكروي 2024-2025.