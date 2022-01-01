بمناسبة نهائي كأس السوبر التركي.. عروض على الخطوط القطرية والتركية

عا سفير أنقرة لدى الدوحة مصطفى كوكصو، الجماهير إلى حضور نهائي كأس السوبر التركي الذي سيقام في قطر يوم الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال كوكصو: "أدعو الجماهير في قطر والأتراك المقيمين بالدوحة إلى حضور مباراة نهائي كأس السوبر التركي بين فريقي بشيكطاش وأنطاليا سبور، الذي سيقام على أرض ملعب أحمد بن علي المونديالي في 5 يناير الجاري".

كما دعا كوكصو "الجماهير التركية للقدوم إلى الدوحة لحضور النهائي، والاستفادة من عروض الخطوط القطرية والتركية التي خصصتها للقادمين من تركيا لقطر لحضور المباراة".

وتوجه بالشكر لدولة قطر على استضافتها نهائي كأس السوبر التركي، معتبرا أنها "استضافة تعكس عمق العلاقات التركية القطرية، وأن الرياضة إحدى أوجه تلك العلاقة الوثيقة".

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم احتضان قطر مباراة كأس السوبر التركي لموسم 2020 ـ 2021.

وافتُتح ملعب "أحمد بن علي" في 18 ديسمبر 2020 بمدينة الريان، ليكون رابع الملاعب الجاهزة لاحتضان مباريات كأس العالم 2022، بقدرة استيعابية تبلغ نحو 40 ألف مشجع.

وقبل أيام، دعا سفير الدوحة لدى أنقرة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، في مقابلة مع الأناضول، الجماهير التركية إلى زيارة قطر لحضور نهائي كأس السوبر التركي.

وأعرب آل ثاني، عن سعادته "الشديدة" باستضافة قطر لنهائي كأس السوبر التركي، وقال إن هذه المباراة تأتي "في سياق استضافتنا لمختلف البطولات والأحداث الرياضية الهامة، كما أن الحدث يضيء على جانب آخر من جوانب التقارب والتعاون العديدة بيننا وبين الجمهورية التركية".