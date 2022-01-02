سان جيرمان الفرنسي يعلن إصابة "ميسي" بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بفيروس كورونا، وذلك عقب ظهور نتائج المسحة الأخيرة التي أجريت لعناصر الفريق بعد العودة من الإجازة الشتوية.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "ليونيل ميسي مصاب بفيروس كورونا وملتزم بالحجر الصحي حاليًا، بعد المسحة الأخيرة التي تم إجرائها من جانب النادي، وذلك إلى جانب 3 إصابات أخرى، وهم: سيرجيو ريكو، ناثان بيتموزالا، خوان بيرنات".

وتأتي إصابة ميسي بالفيروس بعد أن كشف النادي الباريسي عن وجود خمس حالات إيجابية بفيروس كورونا بين صفوفه عبر تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر"، دون أن يذكر أسماء المصابين.

وأشار سان جيرمان في بيانه، إلى أن "الأشخاص المعنيين يخضعون لبروتوكولات كوفيد الجاري العمل بها".

ويستعد سان جيرمان لمواجهة فريق فان، الإثنين، ضمن منافسات كأس فرنسا، قبل أن يلتقي أولمبيك ليون في التاسع من الشهر الحالي ضمن مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، مبتعدا بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، فريق نيس، الذي يملك 33 نقطة.