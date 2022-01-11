غالاطة سراي التركي يتعاقد مع المدرب الإسباني "تورينت"

أعلن رئيس نادي غالاطة سراي التركي، براق ألماس، عن توصله لاتفاق مع المدرب الإسباني دومينيك تورينت، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب فاتح تيريم.

وقال ألماس في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه أجرى لقاءات عديدة خلال اليومين الماضيين لتحديد المدرب القادم للفريق، وأن خياره وقع في النهاية على الإسباني تورينت.

وأضاف أن تورينت أفضل خيار حاليا لقيادة الفريق، حيث يعد أسلوب لعبه مناسب جدا لفريق غالاطة سراي.

وأشار إلى أن تورينت يتمتع بخبرة واسعة وتاريخ حافل بالإنجازات كمساعد للمدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا.

وأكد على أن قرار فسخ العقد مع تيريم جرى بالتراضي، مشيرا إلى أنه (تيريم) من أهم رموز النادي كلاعب ومدرب.