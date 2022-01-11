منتخب تركيا لكرة القدم ينعى مدافعه السابق أحمد جاليك في حادث مروري

توفي مدافع منتخب تركيا السابق لكرة القدم أحمد جاليك اليوم في حادث مروري وفقا لما أعلنه النادي الذي يلعب لصالحه حاليا.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن جاليك، 27 عاما، الذي كان يلعب في صفوف اتفاق قونيا سبور لقي مصرعه بعد أن فقد السيطرة على سيارته على طريق زلق. وانقلبت السيارة ووقعت في حقل.

كان جاليك متجها إلى أنقرة من مدينة قونيا، حيث يقيم، للقيام ببعض الأعمال الورقية قبل زفافه، حسبما نقلت الوكالة عن صديق طفولته أوندر أريلدريم.

بدأ جاليك مسيرته مع غينتشلاربيرليغي قبل أن ينتقل إلى غلاطة سراي في 2017. وانضم إلى قونيا سبور في 2020.

ولعب لصالح المنتخب الوطني التركي 8 مرات منذ 1015، وفقا لصحيفة فاناتيك.

وقال رئيس قونيا سبور، فاتح اوزغوكشن في بيان "يؤسفني فقدان أخي أحمد، هذا الشخص الجميل الذي ترك انطباعا عميقا لدي بموقفه الشهم وإنسانيته وحياته الخاصة وشخصيته."

تقام الجنازة لاحقا الثلاثاء في منطقة الماداغ في أنقرة.