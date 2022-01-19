بدء بيع التذاكر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بأسعار مخفضة

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيع التذاكر لنهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري، بأسعار مخفّضة تصل إلى ما يقارب 11 دولاراً للسكان والمقيمين، فيما تزداد مخاوف تنظيم العرس الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا ومتحوراته.

تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولاراً، أي نحو ثلث سعر التذكرة في مونديال روسيا 2018، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

ولم تعلن السلطات بعد عن عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بدخول الملاعب في كأس العالم التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي دولة عربية، وتجري منافساتها بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وأعلن فيفا في بيان عن "توفر مجموعات متنوعة من التذاكر، لاستقطاب جمهور كرة القدم من المنطقة والعالم" في مرحلة أولى من طرح التذاكر تستمر حتى الثامن من شباط/فبراير المقبل.

وأشار إلى أنه "في حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات عبر عملية سحب يجري بعدها إخطار جميع المؤهلين بالحصول على طلباتهم، كاملة أو جزئياً، وكذلك غير المؤهلين لشراء التذاكر، بنتيجة طلباتهم بحلول 8 آذار/مارس المقبل".

وفي ضوء القواعد التي اتبعها فيفا في بيع تذاكر النسخ السابقة من كأس العالم في أعوام 2010 و2014 و2018، يستفيد المشجعون من سكان الدولة المضيفة من أسعار خاصة لتذاكر الفئة الرابعة، تبدأ من 40 ريال قطري (نحو 11 دولاراً) لمباريات النسخة المقبلة.

وقالت الأمينة العامة لفيفا السنغالية فاطمة سامورا "لا شك أن هذه النسخة من كأس العالم هي لدولة قطر والمنطقة والعالم بأسره، ويأتي الإعلان عن انطلاق مبيعات تذاكر مباريات البطولة ليؤكد على جهود الفيفا لتحقيق هدفه في إتاحة الاستمتاع بمنافسات الساحرة المستديرة لقاعدة أوسع من جمهور كرة القدم في أنحاء العالم".

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 ناصر الخاطر أن استضافة قطر لأول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي "تشكل حدثاً استثنائياً يحتفي بشغف شعوب المنطقة والعالم بالساحرة المستديرة".

ويستطيع المشجعون خلال هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء أربع مجموعات من التذاكر، تشمل تذاكر لحضور مباراة واحدة، وتتوفر لجميع المباريات بدءاً من الافتتاح حتى نهائي البطولة، إضافة إلى تذاكر جميع مباريات أحد المنتخبات المشاركة، وتستهدف المشجعين الراغبين في حضور مباريات منتخب محدد طوال البطولة، بدءاً من المباريات الثلاثة في دور المجموعات.

وتتوفر كذلك تذاكر لحضور أربع مباريات في أربعة من استادات المونديال. وسيُطرح المزيد من مراحل بيع تذاكر المباريات بعد موعد سحب قرعة البطولة.