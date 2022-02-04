افتتاح أولمبياد بكين وسط أجواء مثقلة بالمخاوف من الجائحة وانتقادات حول حقوق الإنسان

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في أجواء مثقلة بأجواء وباء كوفيد-19 وخلافات دبلوماسية وجدل حول العديد من القضايا لا سيما حقوق الإنسان.

وكان الاستاد الوطني المذهل في بكين المعروف باسم "عش الطائر" هو مسرح الافتتاح.

وقبل 14 عاماً صمّم المخرج الصيني تشانغ ييمو عرضاً وطنياً ملوناً يحبس الأنفاس شارك في تقديمه 14 ألف فنان وراقص وبهلواني في ظل ألعاب نارية كثيفة ومؤثرات خاصة.

وكما كان متوقعاً، وعد المخرج نفسه بتقديم عرض "مبتكر" مع الاعتراف بأنه اضطر لأن يأخذ في الاعتبار درجات الحرارة في الشتاء (-6 درجة مئوية متوقعة) والتهديد الوبائي لتصميم حفله الذي سيشارك فيه هذه المرة ثلاثة آلاف فنان معظمهم من المراهقين.

- "بسيط وآمن ورائع" -

وكشف تشانغ ييمو أن "الزمن مختلف وتصميمنا بسيط وآمن ورائع".

فالوباء مر من هنا. وبسببه لن تجري هذه الأولمبياد الثانية في ظل كوفيد-19 في أجواء احتفالية، كما حدث في طوكيو الصيف الماضي.

فالرياضيون سيوضعون في فقاعة صحية ويخضعون لفحوصات يومية. ولأن بكين تتبع استراتيجية "صفر كوفيد"، لا يُسمح لهم بأي اتصال مع السكان. وستمتلئ مدرجات مواقع المباريات جزئيا لكن الحضور سيكونون من "الضيوف" الذين يجب عليهم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وبين حضور حفل الافتتاح الذي قررت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة مقاطعته للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، قادة من نحو عشرين دولة ومنظمة منهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستقبل شي بحفاوة الجمعة "صديقه" بوتين في لقاء دبلوماسي نادر في ظل تفشي وباء كوفيد-19، قبل ساعات من افتتاح الأولمبياد.

وخلال لقائه مع شي جينبينغ في مقره الرسمي في دياويوتاي، أشاد الرئيس الروسي بـ"الطابع غير المسبوق" للعلاقات بين روسيا والصين، في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي.

وأثنى على "نموذج لعلاقات لائقة يقوم فيها كل طرف بمساعدة الآخر ودعمه في تطوره".

وذكر أنّه يتمّ الإعداد لعقد جديد لتزويد الصين بـ10 مليارات متر مكعب من الغاز في السنة انطلاقا من أقصى الشرق الروسي.

في إعلان مشترك صدر في ختام اللقاء، أعلن البلدان أنهما "يعارضان أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلاً" ونددا بـ"التاثير السلبي لإستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على السلام والاستقرار في المنطقة"، وأبديا "قلقهما" لإنشاء التحالف العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2020.

- برد قطبي:

على بعد آلاف الكيلومترات من بكين، في لوزان بسويسرا تحديدا تظاهر حوالى 500 تيبتي الخميس أمام مقر اللجنة الأولمبية الدولية للتنديد بـ"ألعاب العار".

وفي هونغ كونغ، اعتقل ناشط مؤيد للديمقراطية الجمعة بتهمة "التحريض على التخريب" قبل تظاهرة ضد إقامة الأولمبياد. لكن التعبئة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والأويغور بعيدة عن أن تجري على نطاق عالمي، خلافا لما حدث في 2008.

وتتعلق القضية الأخرى التي تثير جدلا بالتأثير البيئي لهذه الألعاب التي تجري في مناخ شبه جاف على منحدرات تغطيها ثلوج اصطناعية في منتجعات هائلة للتزلج أقيمت للمناسبة.

ويأتي ذلك مع أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أكد الخميس "اليوم يمكننا أن نقول إن الصين بلد للرياضات الشتوية".

ويفترض أن يتعامل الرياضيون الذين يبلغ عددهم حوالى 2900 ويتنافسون على 109 ألقاب أولمبية، مع ظروف جوية صعبة، على سبيل المثال في الجلسة التدريبية الثانية لمنحدر الرجال في يانكينغ ورياح عاتية ودرجات حرارة قطبية (بين -36 و-28 درجة في الجزء العلوي من المسار).

ويركز معظم هؤلاء على طموحاتهم الرياضية وعلى مشاركة فريدة من نوعها في حياتهم المهنية في معظم الأحيان، لكن آخرين مثل البريطاني جوس كينورثي يتقبلون بصعوبة وجودهم في الصين. وقال "لا أعتقد أنه يجب السماح لدولة ما باستضافة الألعاب إذا كانت لديها سجلات مروعة في مجال حقوق الإنسان".