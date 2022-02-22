"كرة الطائرة الثلجية" تقليد مستمر منذ 30 عاماً في "غوموش خانة" التركية

في قرية "ينجي" التابعة لولاية "غوموش خانة" شمال تركيا، يمارس السكان المحليون الصغار منهم والكبار رياضة كرة الطائرة الثلجية المحببة في عطلة نهاية الأسبوع طيلة الشتاء منذ 30 عاماً. وقد اعتادوا إقامة شبكة من أعمدة خشبية وحبل قش بسيط، ليكونوا دائماً على أتم استعداد للبدء بمباراة كرة طائرة مثيرة على الثلج.

وفي القرية التي تعتبر موطن تقليد الكرة الطائرة على مدار عقود، ينقسم سكان القرية إلى فريقين بحسب الفئة العمرية. وبعد العمل معاً لإزالة الجليد والثلوج المكدسة أمام البيوت وعلى المداخل، يصبح القرويون على استعدادٍ للمواجهة المشوقة، حيث يلتزم الفريق الخاسر بتقديم الشاي للفائزين والجمهور.

وعلى عكس المتوقع يتفوق اللاعبون الأكبر سناً على منافسيهم الشباب في معظم المرات لما يتمتعون به من أجسام قوية ومهارة شبه احترافية اكتسبوها من طول المشاركة بهذا النوع من المبارايات، وغالباً ما تترك اللقاءات الحية وراءها حماساً يكفي للقيام بمبارايات أخرى على الثلج المستمر في الجوار.

وفي حديثه مع وسائل إعلام محلية قال شيناصي دوردو البالغ من العمر 62 عاماً في إشارة إلى أنهم يحافظون على هذا التقليد من خلال دعوة الشباب الذين يعيشون خارج القرية للمجيء والمشاركة "نطلب من الشباب الذين يعيشون في غوموش خانة زيارة القرية كل عطلة نهاية أسبوع، لإقامة المباريات فوق الثلج والمحافظة على هذا التقليد وسنكون سعداء جداً إذا حافظ الشباب على التقاليد للأجيال القادمة".

وأضاف: "عندما نستيقظ كل صباح، ننظف الثلج من أمام المنازل والطرق والحظائر بالمجارف ونواصل حياتنا اليومية حيث نقضي وقتنا في لعب كرة القدم والكرة الطائرة وإقامة المباريات بين القرى واستضافة الزوار".

وفي غضون ذلك، صرح بيرم دوردو مختار قرية "ينجي" أنهم ينتظرون منافسيهم من غوموش خانه. وقال "اعتدنا أن نشاهد هذه المباريات منذ طفولتنا. ومع تقدمنا في السن لا زلنا نواصل اللعب أيضاً". مشيراً إلى أن السكان المحليين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 77 عاماً يلعبون الكرة الطائرة الثلجية.

وأكد دوردو أنهم سيواصلون هذا التقليد. ودعا كل من يحب اللعب بالقدوم إلى غوموش خانة و"اللعب معنا هنا".

يذكر أن سكان غوموش خانه يشتهرون بتفوقهم وشغفهم بالكرة الطائرة. وتضم الولاية التي تبقى مغطاة بالثلوج طيلة موسم الشتاء فريق فتيات يلعبن الكرة الطائرة بانتظام في ملعب أنشأنه بوسائل خاصة في أوقات الفراغ، في قرية "كيرازلك" في منطقة تورلو الواقعة على ارتفاع 2.229 متراً فوق مستوى سطح البحر. وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو فتيات المرتفعات، المعروفات من قبل الجمهور باسم "سلاطين المرتفعات" والذي تمت مشاهدته ملايين المرات.