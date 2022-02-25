الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر إقامة المباريات الدولية الأوربية في باريس

قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة المباريات الدولية الأوروبية البيتية للأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية على أرض محايدة حتى اشعار آخر بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ومن المفترض أن تقام المباريات في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس الذي استضاف نهائي 2006، حيث ستقام المباراة النهائية للمسابقة القارية الأهم في 28 مايو/أيار.

هذا القرار يتعلق تحديدا بنادي سبارتاك موسكو الذي لا يزال مشاركا في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، لكنه لا يتعلق بمباراة الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022 ضد بولندا المقررة في موسكو في 24 آذار/مارس المقبل، لأن مصير هذه المباراة مرتبط بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).